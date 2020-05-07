Путин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент России и глава Белого дома провели телефонные переговоры.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

В ходе разговора лидеры государств обсудили ситуацию с коронавирусом в мире. Отмечается, что оба дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству стран в борьбе с пандемией. Американский лидер сообщил Путину о готовности Вашингтона оказать России помощь и направить ей партию медицинского оборудования.

Кроме того, президенты обсудили положение на мировом рынке нефти, контроль над вооружениями и другие глобальные вопросы. Разговор Путина с Трампом был приурочен к 75-летию празднования Дня Победы, главы государств обменялись поздравлениями и акцентировали внимание на значимости союзнических отношений, которые связывали Россию и США в годы Второй мировой войны. По итогу разговора оба лидера остались довольны прошедшей беседой.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на 9 мая.

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