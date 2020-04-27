2020-й беспощаден: после коронавируса мир ждут ураганы, засуха, пожары и голод

Пандемия коронавируса нового типа уже унесла сотни тысяч человеческих жизней и нанесла огромный ущерб мировой экономике. Однако опасная инфекция — не единственная беда, которую человечеству приготовил 2020 год. За ней последуют ураганы, засуха, лесные пожары и голод, пишет BBC.

Глобальное потепление не остановилось

В первую очередь нужно иметь в виду, что карантин из-за коронавируса не отменил глобальное потепление. По данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли, американского National Centers for Environmental Information (NCEI), в марте 2020 года планета Земля рекордно нагрелась. Температура отклонялась от средних значений сильнее только однажды за все время наблюдений с конца XIX века.

В результате мировой океан в марте был на 0,8 градуса теплее среднего для этого месяца значения. Чем теплее океан, тем мощнее образующиеся в нем ураганы. Из крупных экономик главный ущерб они наносят США, которые сильнее других пострадали от коронавируса. Шестимесячный сезон ураганов там начинается в июне.

Вдобавок дождь над перегретыми морями идет активнее, чем над прохладной сушей. Это лишает континенты необходимых осадков и вызывает засуху. Например, повышение температуры в западной части Индийского океана чревато засушливым летом и лесными пожарами в Австралии. Потепление вод северной Атлантики приведет к лесным пожарам в Амазонке.

www.globallookpress.com / Frans Lanting

Изменения климата приводят к неурожаям

Европейский центр по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) недавно назвал 2019 год самым жарким для Европы за всю историю наблюдений. Рядовому европейцу теплая погода нравится больше прохладной, но фермеры считают иначе.

«Многие, конечно, радуются хорошей погоде, но фермеры очень беспокоятся. Они хорошо помнят засуху 2018 и 2019 годов, которая лишила их урожая и дохода», — говорит министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер.

С засухой также столкнулись французские аграрии — серьезно высохли 50% территории страны, пригодной для земледелия. Уровень водохранилищ на Украине и в Румынии упал до критической отметки. Аргентинские пампасы и американские прерии тоже обезвожены. На этом фоне ведущие производители пшеницы — Россия и Казахстан — ограничили вывоз зерна. Власти опасаются, что повышенный спрос приведет к росту экспорта и дефициту на внутренних рынках.

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Проблемы в экономике и сельском хозяйстве чреваты массовым голодом

Угроза продовольственного кризиса вкупе с пандемией коронавируса заставляет богатые страны сокращать издержки. В первую очередь они уменьшили помощь своим бедным партнерам. В результате с масштабным голодом в этом году рискуют столкнуться три десятка бедных стран.

По последним данным ООН, в мире хронически недоедает около одного миллиарда человек. Вызванный коронавирусом кризис увеличит их число еще на 130 миллионов человек только в этом году. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли считает, что голодать будут 265 миллионов человек. Если эта программа остановится, каждый день от голода будут умирать до 300 тысяч человек.

«Мы столкнулись не только с глобальной пандемией, но и с глобальной гуманитарной катастрофой. Миллионы простых граждан в раздираемых конфликтами странах рискуют оказаться на грани выживания. Призрак голода как никогда реален и опасен. При худшем варианте развития событий голод угрожает трем десяткам стран», — утверждает Бизли.

www.globallookpress.com / Ton Koene

Урожаю угрожает не только засуха, но и нашествие саранчи

Из-за теплой и дождливой зимы саранча уже вылупились в библейских масштабах в Йемене. К моменту, когда мир озаботился коронавирусом, эти насекомые пожирали зелень в 23 странах Ближнего востока, Африки и Азии.

Прямо сейчас тучи саранчи вызревают в Кении, Эфиопии и Иране. Им будет чем поживиться — в Африке как раз всходят посевы. Всемирный банк назвал первое нашествие самым страшным за поколение. Это произошло еще до того, как началась вторая, более масштабная волна. Урожай этого года под большим вопросом.

www.globallookpress.com / Gioia Forster

Как сообщал 5-tv.ru, начало 2020 года оказалось отнюдь не благоприятным для человечества. В январе продолжались мощнейшие пожары в Австралии — сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов, которые называют «легкими планеты». Из-за огня погибли свыше миллиарда животных. Одновременно возникла угроза третьей мировой войны из-за конфликта между США и Ираном после убийства в ходе американской спецоперации генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Затем началась пандемия коронавируса, уже унесшая жизни больше 200 тысяч человек.