Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина отметила, что в мае традиционно увеличивается количество клещей на траве и деревьях.

Как защититься от клещей в сезон их активности?

Фото: DPA/TASS

Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина в интервью RT рассказала, как защититься от клещей. По ее словам, традиционно, на май приходится сезон их активности, поэтому нужно быть особенно осторожным — особенно в тех местах, где есть сухая трава.

«В Московской области сейчас действительно много клещей. Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7—10 дней их станет намного меньше. Это просто такой весенний пик», — пояснила специалист.

Она напомнила, что клещи всегда ползут снизу вверх и посоветовала носить «глухую одежду», чтобы у насекомых не было возможности забраться на тело. По мнению Кривошеиной, защититься также поможет головной убор и специальные опрыскиватели, которые отдельно созданы как для животных, так и для людей.

Одной из мер профилактики может стать прививка от клещевого энцефалита, однако, по слова энтомолога, вакцина не может защитить человека в 100% случаев.

«От некоторых вещей прививок нет. То есть основной способ уберечь себя — не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя», — резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России ожидается вспышка инфекций, переносимых клещами.

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