Медики госпитализировали 67-летнего священнослужителя, опасаясь непредвиденных последствий.

Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Служителя Русской православной церкви, протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник из близкого окружения Смирнова отметил, что у него наблюдались все признаки новой инфекции, поэтому близкие решили не рисковать и обратиться за медицинской помощью. Осмотрев больного, врачи заявили о необходимости госпитализации.

«Состояние отца Димитрия стабильное», — пояснил собеседник агентства, говоря о сегодняшнем состоянии протоиерея.

И, в числе прочего, добавил, что родственники и коллеги Дмитрия Смирнова сильно опасаются последствий COVID-19 для священнослужителя. Ведь ему уже 67 лет, также он совсем недавно перенес серьезную операцию, что причисляет его к людям в повышенной группе риска.

Известно, что несколько дней назад с подозрением на инфицирование коронавирусом в больницу были доставлены еще несколько известных московских православных клириков — протоиереи Николай Кречетов, Александр Шаргунов и Владислав Свешников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки в России выявлено 10 699 новых случаев заражения COVID-19.

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