В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом. Проведено более 4,98 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 5 232 человека — это 48,9% — не имели клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
Москва — 5846
Московская область — 918
Санкт-Петербург — 375
Нижегородская область — 276
Свердловская область — 155
Краснодарский край — 99
Республика Дагестан — 96
Республика Северная Осетия — 94
Ленинградская область — 91
Тульская область — 90
Республика Башкортостан — 89
Тамбовская область — 85
Республика Татарстан — 83
Кабардино-Балкарская Республика — 81
Волгоградская область — 80
Ростовская область — 80
Рязанская область — 79
Калужская область — 78
Ульяновская область — 76
Саратовская область — 74
Новосибирская область — 73
Брянская область — 72
Курская область — 71
Чувашская Республика — 68
Самарская область — 59
Ивановская область — 58
Орловская область — 58
Ярославская область — 58
Смоленская область — 56
Ставропольский край — 56
Республика Саха (Якутия) — 52
Мурманская область — 50
Липецкая область — 49
Оренбургская область — 49
Владимирская область — 45
Пензенская область — 43
Челябинская область — 42
Республика Ингушетия — 41
Астраханская область — 40
Хабаровский край — 40
Белгородская область — 39
Калининградская область — 38
Республика Мордовия — 37
Ямало-Ненецкий АО — 36
Приморский край — 36
Воронежская область — 35
Кировская область — 32
Ханты-Мансийский АО — 32
Чеченская Республика — 31
Республика Марий Эл — 31
Красноярский край — 31
Псковская область — 27
Республика Калмыкия — 26
Тюменская область — 24
Костромская область — 22
Пермский край — 20
Новгородская область — 19
Республика Бурятия — 19
Архангельская область — 18
Иркутская область — 18
Алтайский край — 16
Тверская область — 15
Карачаево-Черкесская Республика — 15
Республика Хакасия — 15
Омская область — 15
Томская область — 14
Республика Карелия — 13
Вологодская область — 12
Республика Коми — 11
Амурская область — 11
Еврейская АО — 11
Забайкальский край — 8
Магаданская область — 8
Республика Крым — 8
г. Севастополь — 8
Республика Адыгея — 6
Кемеровская область — 6
Курганская область — 4
Камчатский край — 3
Ненецкий АО — 1
Удмуртская Республика — 1
Республика Алтай — 1
Республика Тыва — 1
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 98 человек. Полностью выздоровели за сутки 2 805 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 723 человек, выздоровели 26 608 человек. Проведено более 4,98 миллиона тестов.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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