В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 5 232 человека — это 48,9% — не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

Москва — 5846

Московская область — 918

Санкт-Петербург — 375

Нижегородская область — 276

Свердловская область — 155

Краснодарский край — 99

Республика Дагестан — 96

Республика Северная Осетия — 94

Ленинградская область — 91

Тульская область — 90

Республика Башкортостан — 89

Тамбовская область — 85

Республика Татарстан — 83

Кабардино-Балкарская Республика — 81

Волгоградская область — 80

Ростовская область — 80

Рязанская область — 79

Калужская область — 78

Ульяновская область — 76

Саратовская область — 74

Новосибирская область — 73

Брянская область — 72

Курская область — 71

Чувашская Республика — 68

Самарская область — 59

Ивановская область — 58

Орловская область — 58

Ярославская область — 58

Смоленская область — 56

Ставропольский край — 56

Республика Саха (Якутия) — 52

Мурманская область — 50

Липецкая область — 49

Оренбургская область — 49

Владимирская область — 45

Пензенская область — 43

Челябинская область — 42

Республика Ингушетия — 41

Астраханская область — 40

Хабаровский край — 40

Белгородская область — 39

Калининградская область — 38

Республика Мордовия — 37

Ямало-Ненецкий АО — 36

Приморский край — 36

Воронежская область — 35

Кировская область — 32

Ханты-Мансийский АО — 32

Чеченская Республика — 31

Республика Марий Эл — 31

Красноярский край — 31

Псковская область — 27

Республика Калмыкия — 26

Тюменская область — 24

Костромская область — 22

Пермский край — 20

Новгородская область — 19

Республика Бурятия — 19

Архангельская область — 18

Иркутская область — 18

Алтайский край — 16

Тверская область — 15

Карачаево-Черкесская Республика — 15

Республика Хакасия — 15

Омская область — 15

Томская область — 14

Республика Карелия — 13

Вологодская область — 12

Республика Коми — 11

Амурская область — 11

Еврейская АО — 11

Забайкальский край — 8

Магаданская область — 8

Республика Крым — 8

г. Севастополь — 8

Республика Адыгея — 6

Кемеровская область — 6

Курганская область — 4

Камчатский край — 3

Ненецкий АО — 1

Удмуртская Республика — 1

Республика Алтай — 1

Республика Тыва — 1

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 98 человек. Полностью выздоровели за сутки 2 805 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 723 человек, выздоровели 26 608 человек. Проведено более 4,98 миллиона тестов.

В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19 1/1

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