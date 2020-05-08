В Кубанском казачьем войске прокомментировали конфликт из-за нарушения самоизоляции актрисой Банщиковой

Популярная российская актриса Анна Банщикова, известная по сериалу «Ищейка», нарушила режим самоизоляции в Геленджике. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. Как стало известно 5-tv.ru, звезда вместе с ребенком находилась в общественном месте. По этой причине казаки, патрулировавшие территорию и проверявшие соблюдение ограничительных мер гражданами, попросили у Банщиковой документ, удостоверяющий личность. Однако вместо того, чтобы следовать указаниям, артистка начала спорить, что видно на ранее опубликованных в сети кадрах.

«Актриса режим самоизоляции не соблюдала, находилась вместе с ребенком в общественном месте. В связи с этим у нее был запрошен документ, удостоверяющий личность. Казаки осуществляли патрулирование территории Геленджика в составе мобильного отряда самоконтроля. Поскольку главная задача отряда следить за соблюдением гражданами режима самоизоляции, <…> они запросили у нее документы», — рассказала 5-tv.ru представитель пресс-службы кубанского казачьего войска.

В то же время ранее директор Анны Банщиковой Ян Трунцев заявил, что актриса возвращалась из продуктового магазина с дочкой. Они присели на скамейку у дома, потому что ребенок устал и попросил воды. В этот момент к звезде подошли «люди в форме», якобы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. По словам Трунцева, они никак не представились и начали грубить знаменитости.