Популярная российская актриса Анна Банщикова нарушила режим самоизоляции в Геленджике. В сети появилось видео, в котором артистка скандалит с представителями мобильной группы, следящей за соблюдением гражданами ограничительных мер.

На опубликованных кадрах видно, как Анна Банщикова вместе с ребенком сидит на лавочке в парке и просит стоящих возле нее полицейских и казака представиться.

«Давайте мне имя и фамилию. Вы при исполнении!» — сказала звезда.

«Вам муж будет давать!» — заявил мужчина в форме.

Во время скандала артистка заявила оппонентам, что участвует в съемках сериала на территории Геленджикского района уже не первый год.

«Я не девушка, я актриса Анна Банщикова. Снимаюсь у вас уже пятый год. Вы не знаете меня, да?» — спросила звезда.

Анна Банщикова еще несколько раз повторила просьбу представиться, однако члены мобильной группы так и не назвали свои фамилии.

Атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов заявил, что актриса в ответ на замечания группы «начала умничать, снимать на видео и неправильно себя вести». Об этом пишет Югополис.

Ситуацию прокомментировал директор Анны Банщиковой Ян Трунцев. По его словам, актриса возвращалась из продуктового магазина с дочкой. Они присели на скамейку у дома, потому что ребенок устал и попросил воды.

«В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии. Это очевидно на видео, гуляющем в сети. Сотрудники правопорядка стали беспричинно угрожать и хамить актрисе, не имея ни малейшего повода. Отмечу, они не представлялись и не предъявляли никакие документы, хотя по закону обязаны это сделать», — рассказал Трунцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что нетерпеливые жители Курганской области нарушили самоизоляцию и «сухой закон».