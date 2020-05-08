Общее количество заболевших в стране сегодня — 187 859 человек. Полностью вылечиться смогли 26 608 пациентов.

Позитивная тенденция: в России от COVID-19 успешно излечились еще 2805 человек

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Всего за сутки в России от нового типа коронавирусной инфекции излечились 2 805 человек. Об этом говорится в официальном заявлении Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Уточняется, что 1032 пациента выписаны из московских больниц, 117 — из медучреждений Дагестана, еще 67 человек выздоровели в Ростовской области, а также по 51 в Пермской и Калужской областях.

Сегодня общее количество всех граждан, успешно избавившихся от серьезного недуга, составляет 26 608 человек.

Вместе с тем, за прошедшие сутки в России зафиксировано 10 699 новых случаев инфицирования коронавирусом в 83 различных регионах. Как отметили в Оперативном штабе, 48,9% всех новых пациентов — 5 232 человека — не имели никаких клинических проявлений болезни.

Несмотря на довольно оптимистичную картину по сравнению с западными странами, правительство РФ и лично президент страны Владимир Путин считают преждевременным полностью снимать режим ограничений. По мнению главы государства, из режима самоизоляции важно выходить постепенно, в несколько этапов. Иначе — велик риск спровоцировать новую волну заражений COVID-19, которая окажется в сотни раз хуже первой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Подмосковья вслед за столицей продлили режим самоизоляции и срок действия цифровых пропусков.

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