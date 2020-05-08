Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции и действие цифровых пропусков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о продлении ограничительных мер и режима самоизоляции до 31 мая. Об этом сообщает «Экономика Сегодня».

Теперь люди старше 65 лет страдающие от хронических заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции до конца весны. Другим жителям Подмосковья разрешается покидать дома только в пяти случаях: для обращения за экстренной медпомощью, поездки работу, похода в магазин или аптеку, выгула собаки или выноса мусора.

«Цифровые пропуска <…> со сроком действия до 11 мая 2020 года продолжают действовать до 31 мая 2020 года (включительно)», — добавили в региональном правительстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 12 мая в Подмосковье начнет действовать масочный режим. Так, пассажиров без средств индивидуальной защиты перестанут пускать в общественный транспорт. Маски также будут обязательны во время пребывания в общественных местах.

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