Когда снимут ограничения по COVID-19 и как поддержат россиян: итоги совещания Путина с министрами
Глава государства заслушал рекомендации членов правительства и главы Роспотребнадзора.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Решения о снятии ограничений во время пандемии должны принимать главы регионов. Такие рекомендации Роспотребнадзора сегодня прозвучала на онлайн-совещании с президентом. Владимир Путин предупредил губернаторов об опасности скоропалительных решений. Любая неосторожность или поспешность, по его словам, могут обернуться срывом, откатом назад. Цена этой ошибки — безопасность, жизнь, здоровье людей. Еще один важный вопрос — реализация мер поддержки граждан и экономики. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Наркунайте выслушала отчеты министров. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая. В столице готовы возобновить работу промышленных предприятий, но режим самоизоляции не ослабнет.
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