Умер известный певец Хиллард Аткинсон

Популярный певец Хиллард Аткинсон умер в Лос-Анджелесе 5 мая от сердечного приступа. Ему было 74 года. Об этом сообщает Billboard.com.

Музыкант родился в 20 сентября 1945 года в штате Огайо. Позже переехал в Детройт, где сначала работал на заводе. Свою музыкальную карьеру певец начал в группе Hi Energy.

В конце 70-х Аткинсон познакомился с Доном «Уосом» Фагерсоном, сооснователем фанк-группы Was (Not Was) и будущим президентом важнейшего джазового лейбла Blue Note Records. Дон предложил Хилларду присоединиться к их музыкальному коллективу в качестве второго ведущего вокалиста.

Хилларда называли «Сладкий горошек». По словам его лучшего друга продюсера и писателя Криса Тиана, певец получил такое прозвище, потому что «он был милым джентльменом, который действительно заботился о людях».

«Хиллард был подарком миру, и по нему будут скучать все, кто его знал», — поделился Крис Тиан.

За свою карьеру Хиллард Аткинсон выступал с такими популярными исполнителями, как: Элтон Джон, Бонни Райтт, Боб Дилан, Крис Кристофферсон и другими культовыми звездами.

Отмечается, что проникновенный вокал музыканта и его стиль в одежде — резко сшитые костюмы с широкими лацканами и вездесущая фетра были его визитной карточкой.

У Хилларда осталось трое взрослых детей, внуки и сестра в Детройте.

