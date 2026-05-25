Заседание по иску родственников Яниса Тиммы к Анне Седоковой перенесли

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 47 0

В Латвии по факту смерти спортсмена возбуждено уголовное дело.

Когда пройдет суд по делу Седоковой и Тиммы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Судебное заседание по иску семьи латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, певицы Анне Седоковой перенесли. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Согласно полученным данным, заседание Останкинского районного суда Москвы состоится 13 июля.

Тело Тиммы нашли в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Спортсмен оставил предсмертное послание, адресованное бывшей супруге, Анне Седоковой. На роковой шаг баскетболист решился в день рождения артистки и через неделю после подписания документов о разводе.

В январе 2025 года в Латвии возбудили дело по факту самой смерти Тиммы, но позднее его переквалифицировали на статью о доведении до суицида.

Следственный комитет России дважды проводил проверки смерти баскетболиста в Москве. И оба раза правоохранительные органы отказывали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Поженились спортсмен и певица в сентябре 2020 года. В браке прожили четыре года. В октябре 2024-го Седокова подала на развод. Совместных детей у бывших супругов не было.

У Тиммы остался сын от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задержки судебного заседания по наследству покойного баскетболиста Яниса Тиммы связаны с тем, что его бывшая супруга, певица Анна Седокова, выводит активы. Артистка, по словам адвокатов семьи спортсмена, должна вернуть часть денег, которые выручила с продажи квартиры, подаренной бывшим мужем.

Седокова же это имущество спорным не считает, так как недвижимость была продана еще до установления наследства. Также исполнительница не присутствовала на одном из заседаний из-за гастролей.

По мнению представителей семьи Тиммы, артистка намеренно затягивает процесс.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

13:35
Центробанк потребовал от Visa и Mastercard покинуть российский рынок
13:31
Мокрый снег после жары: Москву ждет осеннее похолодание
13:26
Автобус с 40 иностранцами перевернулся на трассе М12 в Нижегородской области
13:23
ФСБ показала кадры магнитных мин, найденных на газовозе в Усть-Луге
13:21
Непослушные туристы: почему запрещено подниматься на пирамиду майя Кукулькана
13:11
В порядке очереди: авиакомпании ОАЭ предупредили пассажиров о заторах в аэропортах

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Читай по телу: как распознать ложь и симпатию человека по жестам и позе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео