Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев тяжелого течения коронавируса у несовершеннолетних в России не зарегистрировано. Также руководитель ведомства отметила — показатель смертности от COVID-19 в стране меньше 1%. Об этом сообщает ТАСС.

«По летальности сегодня, в России летальность 0,9%, это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения», — сказала глава Роспотребнадзора.

По словам Анны Поповой, в настоящий момент осложнений эпидемиологической ситуации в исправительных учреждениях ФСИН, а также в структурах Вооруженных сил России нет.

«Меры были приняты беспрецедентные. И в Вооруженных силах, и во всех других коллективах, которые вынуждены оставаться вместе, осложнения эпидситуации у нас нет», — утверждает Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также отметила, что в России для выявления и диагностики СOVID-19 были разработаны более 20 тест-систем, некоторые из которых находятся на этапе регистрации.

По данным на 8 мая, всего в России зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19. Проведено более 4,98 миллиона тестов.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала три этапа снятия ограничений по COVID-19.

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