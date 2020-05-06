Глава Роспотребнадзора назвала три этапа снятия ограничений по COVID-19

План по выходу России из режима ограничений из-за пандемии коронавируса представила президенту РФ Владимиру Путину глава Роспотребнадзора Анна Попова. Он был изложен в ходе рабочего совещания главы государства, посвященного борьбе с COVID-19 и поэтапному снятию ограничительных мер.

По мнению Поповой, снимать ограничения следует в три этапа. На первом предполагается разрешить гражданам занятия спортом на открытом воздухе. Второй вернет россиянам возможность совершать пешие прогулки, а также позволит возобновить работу в образовательных учреждениях и точках торговли. На третьем этапе станет возможным открыть для посещения парки и скверы, но с сохранением правил соблюдения безопасной дистанции.

«Ограничительные меры могут быть возобновлены в случае ухудшения ситуации», — отметила Попова.

При этом людям, входящим в группу риска по COVID-19 нужно будет сохранить соблюдение всех мер предосторожности, отметила глава ведомства. По ее мнению, самоизоляция позволила достигнуть главной цели — сдержать взрывной рост числа зараженных, который бы сделал нагрузку на систему здравоохранения чрезмерной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал, как будет происходить выход страны из режима самоизоляции.

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