🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 мая, всем знакам зодиака следует внимательнее прислушаться к своей интуиции.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 мая, убывающая Луна в Рыбах обострит интуицию. Пора вспомнить, что это вовсе не шестое чувство, а основа нашего существования.
♈ Овен
Что делает вдох и выдох столь важными и почему йоги постоянно говорят о силе дыхания? Помните, что дыхание - это поток жизненной силы через энергетические пути в вашем теле, движение, которое не только оживляет ваши клетки, но и приносит умиротворение и ясность ума. Сегодня, когда вы попытаетесь сосредоточиться, обратите внимание на свои эмоции. Понаблюдайте за негативными мыслями. Это ваш шанс освободить от них ваше подсознание с помощью сознательного дыхания.
Космический совет: испытайте силу дыхания.
♉ Телец
Как насчет витамина D? Пришло время немного изменить свой режим, Телец. Проснуться с солнцем и понежиться в лучах солнечного света до десяти утра с вашего балкона или террасы, пока вы пьете имбирный чай с лимоном. Принести туда свой коврик для йоги тоже хорошая идея.
Космический совет: понежьтесь на солнце.
♊ Близнецы
Звезды настоятельно рекомендуют вам попробовать что-то новое. Зажгите свечу, призовите свое высшее "Я" и посмотрите, что мешает вам ощутить гармонию. Когда будете готовы, перечислите эти вещи на бумаге. Чтобы высвободить блокирующую вас энергию, положите это письмо в огонь (с надлежащими мерами безопасности) и сразу же похороните пепел. Сейчас вы находитесь в процессе смены старых парадигм.
Космический совет: отпустите старое.
♋ Рак
Настало время изучить и усовершенствовать свои экстрасенсорные способности. Как дитя Луны вы понимаете важность путешествия по сложной паутине физического мира с мудростью, которую вы приобрели из высших измерений. Чем больше вы настраиваетесь, тем легче сможете получить доступ к этой информации.
Космический совет: ваши способности к ясновидению усиливаются.
♌ Лев
Иметь дело с хаосом непросто, тревога приходит к вам волнами. Пора снова установить границы, Лев. Это поможет вам отличить вашу энергию от коллективной паники. Создание вокруг вас энергетического щита — хороший способ защитить себя. Визуализируйте яркий, светящийся золотой шар в центре вашего существа, увеличивающийся в размерах, пока он не сформирует пузырь вокруг всего вашего тела.
Космический совет: защитите себя.
♍ Дева
Вы закрылись от мира, но какая-то часть вас все еще вовлечена в крысиные бега. Осознайте, что из списка ваших дел является излишним. Тонкое искусство равновесия требует, чтобы вы одной ногой опирались на материальную реальность, а другой исследовали глубины подсознания. Выкроите несколько часов на себя, пойте, танцуйте, ведите дневник, рисуйте, готовьте и медитируйте. Занимайтесь деятельностью, которая заставляет вас чувствовать себя лучшей версией самого себя.
Космический совет: уделите время любимым занятиям.
♎ Весы
Вселенная постоянно посылает вам сигналы, чтобы вы знали, что находитесь на правильном пути. Вы можете либо отмахнуться от них как от совпадений, либо действовать в соответствии с полученными указаниями. Найдите время, чтобы прислушаться и услышать. Медитация поможет вам раскрыть и принять свой врожденный дар.
Космический совет: услышьте Вселенную.
♏ Скорпион
«Тебе придется пойти на риск. Мы полностью поймем чудо жизни только тогда, когда позволим случиться неожиданному», — мудрые слова Пауло Коэльо, которые точно описывают, где вы находитесь в своем путешествии. Осмельтесь мечтать и предпринять необходимые действия, зная, что они принесут великолепные награды. Скоро вам откроются врата изобилия.
Космический совет: самое время пойти на большой риск.
♐ Стрелец
Возможно, вы находитесь не там, где представляли себе, но именно там, где вам нужно быть. Проявите немного больше веры в таинственные силы наверху. В этот момент Вселенная организует космическое очищение, которое устраняет препятствия, стоящие на вашем пути, и заменяет их мужеством и уверенностью. Ваш истинный путь становится все яснее, Стрелец. Будьте внимательны к знакам, поскольку они поведут вас в правильном направлении.
Космический совет: ваш истинный путь становится яснее.
♑ Козерог
«Воображение — это начало творения. Вы представляете себе то, что вы хотите. Вы создадите то, что вы воображаете. И, наконец, вы создадите то, что вы хотите». Пусть слова Джорджа Бернарда Шоу вдохновят вас на то, чтобы отпустить старые парадигмы и шагнуть в свет. Но помните, что хорошие вещи не происходят в одночасье. Отдайтесь своей страсти так, как никогда раньше. Терпение и настойчивость помогут вам творить чудеса, к которым вы стремитесь.
Космический совет: включите воображение
♒ Водолей
Не все может быть объяснено логикой. Обратите внимание на то, что Вселенная открывает вам через знаки, символы и сны. Включите свои способности к ясновидению. Следование этим руководствам поможет вам добиться позитивных изменений как в личной, так и в профессиональной жизни. Но помните, что сдвиг не всегда должен быть радикальным. Иногда вам просто нужно найти новые способы решения проблем, которые давят на вас.
Космический совет: следуйте указаниям Вселенной
♊ Рыбы
Вы все еще находитесь под чарами полной Луны, Рыбы, и ваши эмоции накаляются. Медитация очищения — главная тема на сегодня. Возможно, вы многое отпустили в последние месяцы, но есть несколько привязанностей, которые остаются с давно ушедших времен. Призовите свое высшее Я помочь вам освободиться.
Космический совет: очистите свое пространство физически, эмоционально и духовно.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая.
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