🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 мая, убывающая Луна в Рыбах обострит интуицию. Пора вспомнить, что это вовсе не шестое чувство, а основа нашего существования.

♈ Овен

Что делает вдох и выдох столь важными и почему йоги постоянно говорят о силе дыхания? Помните, что дыхание - это поток жизненной силы через энергетические пути в вашем теле, движение, которое не только оживляет ваши клетки, но и приносит умиротворение и ясность ума. Сегодня, когда вы попытаетесь сосредоточиться, обратите внимание на свои эмоции. Понаблюдайте за негативными мыслями. Это ваш шанс освободить от них ваше подсознание с помощью сознательного дыхания.

Космический совет: испытайте силу дыхания.

♉ Телец

Как насчет витамина D? Пришло время немного изменить свой режим, Телец. Проснуться с солнцем и понежиться в лучах солнечного света до десяти утра с вашего балкона или террасы, пока вы пьете имбирный чай с лимоном. Принести туда свой коврик для йоги тоже хорошая идея.

Космический совет: понежьтесь на солнце.

♊ Близнецы

Звезды настоятельно рекомендуют вам попробовать что-то новое. Зажгите свечу, призовите свое высшее "Я" и посмотрите, что мешает вам ощутить гармонию. Когда будете готовы, перечислите эти вещи на бумаге. Чтобы высвободить блокирующую вас энергию, положите это письмо в огонь (с надлежащими мерами безопасности) и сразу же похороните пепел. Сейчас вы находитесь в процессе смены старых парадигм.

Космический совет: отпустите старое.

♋ Рак

Настало время изучить и усовершенствовать свои экстрасенсорные способности. Как дитя Луны вы понимаете важность путешествия по сложной паутине физического мира с мудростью, которую вы приобрели из высших измерений. Чем больше вы настраиваетесь, тем легче сможете получить доступ к этой информации.

Космический совет: ваши способности к ясновидению усиливаются.