Арчи вместе с родителями сейчас проживает в США, поэтому королевская семья смогла поздравить его по видеосвязи и социальных сетях.

Праздник без гостей и подарков: Сыну Меган Маркл и принца Гарри исполнился год

Фото: PA / Toby Melville

Меган Маркл и Принц Гарри отмечают семейный праздник — сегодня их сыну Арчи исполнился год. Звездная мама выложила в социальных сетях видео с малышом, где публично поздравила его с первым днем рождения. Причем ролик был посвящен, в том числе благотворительной компании Save the children UK, которая помогает поддержать беззащитных детей во всем мире во время пандемии COVID-19. 

«Арчи отмечает сегодня свой первый день рождения, и Гарри снял восхитительное видео, в котором Меган читает малышу рассказ „Утка, кролик“. Гарри и Меган принимали участие в благотворительной кампании Save the Stories в Великобритании и США, цель которой — оказать столь необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19», — говорится в посте организации.

 
 
 
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Публикация от Save The Children UK (@savechildrenuk)

Празднование дня рождения состоялось в доме, который герцог и герцогиня Сассекские снимают в Малибу. Были запланированы игры в бассейне и традиционное английское чаепитие. Однако из-за карантина Меган и принц Гарри смогли получить поздравления от королевской семьи только по видеосвязи в Zoom.

Подарков, к слову, тоже не было. Родители малыша изначально обратились к своим родственникам с просьбой сделать перевод в благотворительные фонды, а у юного Арчи, по их словам, есть все необходимое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни королевской семьи.

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