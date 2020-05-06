Праздник без гостей и подарков: Сыну Меган Маркл и принца Гарри исполнился год

Меган Маркл и Принц Гарри отмечают семейный праздник — сегодня их сыну Арчи исполнился год. Звездная мама выложила в социальных сетях видео с малышом, где публично поздравила его с первым днем рождения. Причем ролик был посвящен, в том числе благотворительной компании Save the children UK, которая помогает поддержать беззащитных детей во всем мире во время пандемии COVID-19.

«Арчи отмечает сегодня свой первый день рождения, и Гарри снял восхитительное видео, в котором Меган читает малышу рассказ „Утка, кролик“. Гарри и Меган принимали участие в благотворительной кампании Save the Stories в Великобритании и США, цель которой — оказать столь необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19», — говорится в посте организации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Save The Children UK (@savechildrenuk) 6 Май 2020 в 4:01 PDT

Празднование дня рождения состоялось в доме, который герцог и герцогиня Сассекские снимают в Малибу. Были запланированы игры в бассейне и традиционное английское чаепитие. Однако из-за карантина Меган и принц Гарри смогли получить поздравления от королевской семьи только по видеосвязи в Zoom.

Подарков, к слову, тоже не было. Родители малыша изначально обратились к своим родственникам с просьбой сделать перевод в благотворительные фонды, а у юного Арчи, по их словам, есть все необходимое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни королевской семьи.