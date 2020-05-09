Вера Эллен Вонг — выдающийся американский модельер, посвятившая всю себя проектированию и пошиву свадебных платьев. Ее наряды пользуются бешеной популярностью у девушек из разных стран, а их стоимость нередко достигает запредельных сумм.

До настоящего времени личность дизайнера обсуждалась только с профессиональной точки зрения. Однако после того, как поклонники Вонг узнали, сколько на самом деле ей лет, то имя модельера тут же появилось на первых полосах всех «непрофильных» СМИ.

Так, на обычных фото в Instagram, Вера выглядит не старше 40: она прекрасно сложена, имеет длинные густые волосы и идеальную кожу. Однако родилась она… 27 июня 1949 года. То есть милой барышне не 40 и даже не 50… а 70 лет!

Instagram @verawang

Конечно, публика до сих пор пребывает в шоке от этой новости. Правда, в довольно приятном. Теперь под каждым новым постом звезды обязательно красуется сотня комментариев в духе: «Как это вообще возможно?!».

«Нет, тебе точно не 70… ты меня обманываешь!»

«Тебе правда 70 лет? Ты просто богиня!»

«Идеальная женщина! Но… Нет, этого не может быть…» — вторят друг другу фолловеры.

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