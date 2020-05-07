Илону Маску не позволят назвать сына именем, которое он придумал

Миллиардеру Илону Маску не удастся назвать новорожденного сына именем, которое он для него придумал. Мальчика родила 5 мая подруга основателя Space X и главы Tesla — Клэр Буше, известная как певица Граймс. Родители тут же шокировали общественность, заявив, что выбрали для малыша имя X Æ A-12. Клэр объяснила, что буква X в имени — это «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский самолет-разведчик, который не несет на себе оружие, его преимущество — скорость.

Однако, как пишет интернет-портал 7Дней.ру со ссылкой на экспертов, по законам штата Калифорния, зарегистрировать такое имя официально невозможно, поскольку в человеческих именах нельзя использовать цифры и символы — только буквы английского алфавита. Впрочем, закон не мешает родителям называть своего ребенка дома как вздумается.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сразу после рождения сына Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter первую фотографию с младенцем. Это шестой ребенок изобретателя-миллиардера. Пятерых старших родила ему первая жена Жюстин Уилсон, с которой он развелся в 2008 году.