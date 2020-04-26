Смартфон назвали потенциальным источником заражения коронавирусом

Смартфон может стать потенциальным источником заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

«Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Чтобы избежать заражения коронавирусом, смартфон необходимо систематически дезинфицировать. В условиях эпидемии высококонтагиозной инфекции это можно делать с помощью салфеток на основе изопропилового спирта. Он убивает микробы и не портит экран.

У частого использования смартфонов и планшетов есть еще несколько вредных последствий. Оно может привести к проблемам со зрением и осанкой, а также к развитию психологической зависимости от гаджетов. Последняя только усугубится в условиях самоизоляции.

«Человек не должен становиться рабом окружающей его электроники», — заключил Садыков.

Как отмечает «Экономика сегодня», по данным на 26 апреля, в России зафиксирована почти 81 тысяча случаев заражения коронавирусом. Более 6,7 тысячи человек были выписаны полностью здоровыми, 747 скончались.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение врача о том, какими гаджетами опасно много пользоваться на самоизоляции.

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