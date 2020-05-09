Целью изобретения, по словам гениального предпринимателя, станет возможность вернуть людям слух и зрение.

Технологии будущего: Илон Маск пообещал чипировать людей в 2020 году

Фото: Zuma\TASS

Известный американский изобретатель Илон Маск рассказал о работе своей компании Neuralink, которая занимается разработкой импланта в головной мозг. По словам предпринимателя, сотрудники организации сейчас задействованы в создании чипа, который позволит пациентам восстановить практически любые повреждения головного мозга. В частности, предполагается, что люди с ограниченными возможностями, благодаря новой технологии, смогут вернуть зрение и слух, пишет «Экономика сегодня».

«В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», — рассказал Маск в интервью на YouTube.

По словам изобретателя, предстоит еще сделать много работы, прежде чем применять чип в медицинских целях. Однако, согласно прогнозам предпринимателя, к чипированию можно будет приступить уже в этом году.

Компания Neuralink была основана в 2016 году. Ученые занимаются разработкой технологии «нейронного кружева», которая подразумевает вживление в головной мозг электродов. Ранее Илон Маск заявил, что в планах разработчиков — выйти на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск впервые произнес имя новорожденного сына.

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