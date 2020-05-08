Отчаянный любитель всего странного и неизведанного поразил общественность новостью о том, как назвал собственного малыша.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: dpa/picture-alliance, Instagram @elonmusk

Выдающийся инженер и менеджер, основатель Tesla и Space X Илон Маск вот уже который день принимает поздравления: у него родился шестой наследник. Маленького сына миллиардеру подарила его девушка — певица Клэр Буше — 5 мая. Однако до сих пор никто не решался произнести в слух таинственное и необычное имя ребенка.

Почему? Вся загадка кроется в том, что родители малыша решили поэкспериментировать и назвали его несуществующим в природе именем. Пишется оно как X Æ A-12, где Х — играет роль «неизвестной переменной», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, означающей «любовь» или «искусственный интеллект», а A-12 — высокоскоростной американский самолет-разведчик.

Отчаянные попытки фолловеров хоть сколько-нибудь правильно произнести имя сына Маска, вынудили бизнесмена лично продемонстрировать им «лайфхак». Ключевое событие состоялось в эфире шоу комика Джо Рогана на YouTube.

«Это имя звучит как «Экс, Эш, Эй Твелв», — пояснил Илон.

В ответ ведущий искренне удивился и поинтересовался, уверен ли миллиардер в том, что правильно назвал ребенка. Последний, с присущей ему уверенностью, ответил: «Конечно». Это обсуждение состоялось на первых минутах выпуска.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Илону Маску могут запретить назвать сына именем, которое он придумал.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
«Всего четыре слога»: Илон Маск впервые произнес имя новорожденного сына
13:17
Очередной шедевр: Little Big представили новую песню и клип Hypnodancer
13:04
Путин выразил благодарность Австрии за уважительное отношение к советским воинским мемориалам
12:50
«Я страшный как черт!» — как сейчас выглядит и чем занимается певец Андрей Губин
12:39
Как будет работать петербургское метро после 12 мая?
12:36
В Оренбуржье священника арестовали по подозрению в совращении детей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Врач: Надежда Бабкина вряд ли сможет вернуться на сцену
ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок