«Всего четыре слога»: Илон Маск впервые произнес имя новорожденного сына
Отчаянный любитель всего странного и неизведанного поразил общественность новостью о том, как назвал собственного малыша.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, Instagram @elonmusk
Выдающийся инженер и менеджер, основатель Tesla и Space X Илон Маск вот уже который день принимает поздравления: у него родился шестой наследник. Маленького сына миллиардеру подарила его девушка — певица Клэр Буше — 5 мая. Однако до сих пор никто не решался произнести в слух таинственное и необычное имя ребенка.
Почему? Вся загадка кроется в том, что родители малыша решили поэкспериментировать и назвали его несуществующим в природе именем. Пишется оно как X Æ A-12, где Х — играет роль «неизвестной переменной», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, означающей «любовь» или «искусственный интеллект», а A-12 — высокоскоростной американский самолет-разведчик.
Отчаянные попытки фолловеров хоть сколько-нибудь правильно произнести имя сына Маска, вынудили бизнесмена лично продемонстрировать им «лайфхак». Ключевое событие состоялось в эфире шоу комика Джо Рогана на YouTube.
«Это имя звучит как «Экс, Эш, Эй Твелв», — пояснил Илон.
В ответ ведущий искренне удивился и поинтересовался, уверен ли миллиардер в том, что правильно назвал ребенка. Последний, с присущей ему уверенностью, ответил: «Конечно». Это обсуждение состоялось на первых минутах выпуска.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Илону Маску могут запретить назвать сына именем, которое он придумал.
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