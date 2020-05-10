Участниками акции «Бессмертный полк онлайн» стали почти три миллиона человек
Предполагается, что трансляция продлится больше недели.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь
В новом формате накануне стартовала и всероссийская акция "Бессмертный полк" - впервые она проходит в режиме онлайн. Мы обязательно выйдем на улицы с портретами наших героев, просто чуть позже.
Но и сейчас можем отдать дань уважения их подвигу. Для этого было необходимо загрузить фотографии ветеранов на официальный сайт акции. Желающих оказалось настолько много, что трансляция с портретами наших бабушек и дедушек будет идти непрерывно больше недели! Это самый масштабный "Бессмертный полк" за всю историю.
О памяти, которая сильна как никогда, - Алексей Лазуренко.
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