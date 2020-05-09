Житель Москвы ложкой убил собственную бабушку

Житель Москвы металлической ложкой убил собственную бабушку. Как стало известно 5-tv.ru, семейная трагедия разыгралась днем 7 мая в квартире одного из домов на улице Миклухо-Маклая в столичном районе Коньково.

Стражи порядка выяснили, что в гости к 84-летней пенсионерке пришел 30-летний внук. По невыясненным причинам, мужчина схватил обеденную ложку и с силой запихнул в горло пожилой родственнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Предполагаемого злоумышленника задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мотивы мужчины выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК установил еще одного организатора убийства миллиардера Александра Минеева.