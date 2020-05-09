Вопиющий инцидент произошел днем 7 мая в квартире одного из домов на улице Миклухо-Маклая.

Житель Москвы ложкой убил собственную бабушку

Фото: YAY\TASS

Житель Москвы металлической ложкой убил собственную бабушку. Как стало известно 5-tv.ru, семейная трагедия разыгралась днем 7 мая в квартире одного из домов на улице Миклухо-Маклая в столичном районе Коньково.

Стражи порядка выяснили, что в гости к 84-летней пенсионерке пришел 30-летний внук. По невыясненным причинам, мужчина схватил обеденную ложку и с силой запихнул в горло пожилой родственнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Предполагаемого злоумышленника задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мотивы мужчины выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК установил еще одного организатора убийства миллиардера Александра Минеева.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
Умер «отец рок-н-ролла» Литл Ричард
18:14
«Утро в сосновом лесу»: троих медвежат на макушке ели заметили на Сахалине
18:07
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
18:01
«Спасибо за победу!» — Ксения Алферова показала редкие семейные кадры
17:56
Как безопасно снять с себя и утилизировать использованные маску и перчатки?
17:56
Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли

Сейчас читают

«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...