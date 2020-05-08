СК установил еще одного организатора убийства миллиардера Александра Минеева

Следственный комитет РФ в рамках расследования убийства основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева установил еще одного организатора преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Следователи заочно предъявили обвинение президенту региональной общественной организации «Федерация Киокусинкай Республики Дагестан» Сарудину Багаудинову.

«В рамках расследования уголовного дела по факту убийства Александра Минеева установлен еще один организатор преступления — Багаудинов Сарудин Багаудинович. Он объявлен в межгосударственный розыск», — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что предполагаемому злоумышленнику инкриминируется убийство, попытка легализации денежных средств и мошенничество.

Как стало известно 5-tv.ru, 8 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Сарудина Багаудинова на два месяца.

«8 мая 2020 года по ходатайству следователя в отношении Багаудинова Басманным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания Багаудинова на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ», — говорится в сообщении суда.

Миллиардер Александр Минеев был убит в январе 2014 года в Подмосковье. Основным мотивом преступления является захват недвижимости предпринимателя общей стоимостью около одного миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмена Быкова арестовали до 4 июля по делу об убийстве.