Получивший травму космонавт Тихонов не полетит осенью на МКС
Стали известны составы основного и дублирующего экипажей космического корабля «Союз МС-17».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © ESA
Получивший травму космонавт Николай Тихонов не полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2020 года. Имя пилота отсутствует в составах основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-17», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз аэропорта «Жуковский».
Отмечается, что в РФ и в других странах-участницах соглашения проекта МКС идет подготовка к запуску международного экипажа.
«9 мая в международном аэропорту «Жуковский» состоялся необычный рейс. Члены основного и дублирующего экипажей в составе космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва на борту Learjet 45 авиакомпании MHS Aviation отправились по маршруту «Аэропорт Жуковский — Кельн (авиабаза ВВС Германии — Прим.ред.) — Хьюстон», — говорится в тексте.
Российские космонавты с 11 мая по 10 июля будут проходить обучение в центре имени Линдона Джонсона. По завершении мероприятий в США экипажи в полном составе прибудут в Россию и начнут подготовку к старту.
Николай Тихонов травмировал глаз в марте. Тогда врачи отстранили его от полета и провели замену российского экипажа корабля «Союз МС-16», который отправился к МКС 9 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты с борта МКС поздравили ветеранов с Днем Победы.
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