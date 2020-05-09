Сегодня, 9 мая, россияне отмечают великий и по-настоящему светлый праздник — 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Поздравить тех, кто не побоялся идти на верную смерть ради счастливого будущего и мирного неба над головой, поспешили российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин прямо с Международной космической станции (МКС).

«Уважаемые россияне, дорогие ветераны! Сегодня исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдал все, что мог, а многие — свою жизнь», — произнес Иванишин на видео, опубликованном на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

Продолжая речь, Вагнер, в свою очередь, напомнил, что в мире не существует человека, семью которого не затронула бы Вторая мировая война. Горе и немыслимые потери впоследствии объединили многие народы. Долгие годы люди надеялись и верили в Победу над фашистской Германией, а когда это случилось, то истинной радости не было предела.

«Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете. С праздником! С Днем Победы!» — торжественно подытожил космонавт.

Несмотря на режим самоизоляции в России состоится масса мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы во Второй мировой войне. Правда, большинство из них по указу правительства РФ и лично президента Владимира Путина организуют в онлайн-формате. В частности, традиционное шествие «Бессмертного полка» также пройдет в виртуальном режиме.

Ранее 5-tv.ru начал прямую трансляцию водной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.