Пьяный житель Самарской области зарубил топором земляка в Геленджике

Нетрезвый житель Самарской области зарубил топором земляка в Геленджике. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая разборка произошла днем 7 мая в селе Дивноморское на территории садового товарищества «Лесное».

Стражи порядка выяснили, что 57-летний и 48-летний мужчины приехали в город-курорт еще в феврале. В злополучный день земляки решили устроить застолье, во время которого, по неустановленным пока причинам, произошел конфликт. В определенный момент один из мужчин схватил топор и ударил им по голове своего старшего товарища. От полученных травм пострадавший скончался на место происшествия.

Ранее судимый подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкий футболист в больнице задушил пятилетнего сына.