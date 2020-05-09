Турецкий футболист в больнице задушил пятилетнего сына

Бывший центральный защитник одного из футбольных клубов турецкой Суперлиги Цевхер Токташ в больнице задушил своего пятилетнего сына, сообщает «Экспресс газета».

Издание отмечает, что незадолго до трагедии мальчика госпитализировали с подозрением на коронавирус. Врачи оценивали состояние ребенка как стабильное. Ночью мужчина поднял тревогу и сообщил медикам, что у сына проблемы с дыханием.

Попытки специалистов вернуть малыша к жизни не увенчались успехом. С учетом симптомов, врачи предположили, что ребенок умер от коронавируса.

Спустя 11 дней после гибели сына футболист сделал шокирующее признание. По словам спортсмена, оставшись наедине с мальчиком, он собственноручно задушил его. Причину своего поступка мужчина объяснил ненавистью к ребенку.

Местные власти намерены провести эксгумацию тела ребенка для проведения экспертизы.

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