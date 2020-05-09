Турецкий футболист в больнице задушил пятилетнего сына
Мальчик был госпитализирован с подозрением на коронавирус и находился в стабильном состоянии.
Фото: www.globallookpress.com © Harry Hart
Бывший центральный защитник одного из футбольных клубов турецкой Суперлиги Цевхер Токташ в больнице задушил своего пятилетнего сына, сообщает «Экспресс газета».
Издание отмечает, что незадолго до трагедии мальчика госпитализировали с подозрением на коронавирус. Врачи оценивали состояние ребенка как стабильное. Ночью мужчина поднял тревогу и сообщил медикам, что у сына проблемы с дыханием.
Попытки специалистов вернуть малыша к жизни не увенчались успехом. С учетом симптомов, врачи предположили, что ребенок умер от коронавируса.
Спустя 11 дней после гибели сына футболист сделал шокирующее признание. По словам спортсмена, оставшись наедине с мальчиком, он собственноручно задушил его. Причину своего поступка мужчина объяснил ненавистью к ребенку.
Местные власти намерены провести эксгумацию тела ребенка для проведения экспертизы.
Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — жительница Харькова обезглавила собственную дочь.
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