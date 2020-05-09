Мальчик был госпитализирован с подозрением на коронавирус и находился в стабильном состоянии.

Турецкий футболист в больнице задушил пятилетнего сына

Фото: www.globallookpress.com © Harry Hart

Тема:
Эпидемия коронавируса

Бывший центральный защитник одного из футбольных клубов турецкой Суперлиги Цевхер Токташ в больнице задушил своего пятилетнего сына, сообщает «Экспресс газета».

Издание отмечает, что незадолго до трагедии мальчика госпитализировали с подозрением на коронавирус. Врачи оценивали состояние ребенка как стабильное. Ночью мужчина поднял тревогу и сообщил медикам, что у сына проблемы с дыханием.

Попытки специалистов вернуть малыша к жизни не увенчались успехом. С учетом симптомов, врачи предположили, что ребенок умер от коронавируса.

Спустя 11 дней после гибели сына футболист сделал шокирующее признание. По словам спортсмена, оставшись наедине с мальчиком, он собственноручно задушил его. Причину своего поступка мужчина объяснил ненавистью к ребенку.

Местные власти намерены провести эксгумацию тела ребенка для проведения экспертизы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — жительница Харькова обезглавила собственную дочь.

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 мая
Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
9 мая
В МВД разъяснили правила проживания в Москве в условиях самоизоляции
9 мая
Число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд
9 мая
В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19
9 мая
Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
9 мая
Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога
9 мая
«Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
9 мая
В Минздраве объявили о росте заболеваемости коронавирусом и призвали «не успокаиваться»
9 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
9 мая
Потерявшим доходы российским арендаторам помогут
+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
Умер «отец рок-н-ролла» Литл Ричард
18:14
«Утро в сосновом лесу»: троих медвежат на макушке ели заметили на Сахалине
18:07
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
18:01
«Спасибо за победу!» — Ксения Алферова показала редкие семейные кадры
17:56
Как безопасно снять с себя и утилизировать использованные маску и перчатки?
17:56
Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли

Сейчас читают

«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...