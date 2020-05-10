Врач назвал частые ошибки при ношении маски
Оториноларинголог призвал быть предельно аккуратными при использовании средств защиты.
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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru
Защитная медицинская маска стала новым трендом в реалиях пандемии коронавируса. Однако далеко не все знают, как правильно носить и утилизировать это средство защиты. О самых распространенных ошибках в использовании масок в интервью «Аргументам и фактам» рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, оториноларинголог Владимир Зайцев.
По его словам, важно правильно надевать и снимать маску. Облачаться в средство защиты следует дома перед выходом на улицу. Недопустимо лезть под нее руками, находясь вне дома. Эту ошибку допускают многие люди по незнанию и отсутствию привычки.
«Снимать маску надо аккуратно, не хватаясь на ткань или бумагу. Следует аккуратно стягивать ее за крепления-резиночки. Причем предварительно руки надо обработать санитайзером», — рассказал медик.
Особо тревожные граждане стараются усилить защиту маски, обрабатывая ее различными средствами — от эфирных масел до водки. Этого делать ни в коем случае нельзя, заявил врач, так как есть риск обжечь слизистую.
«Перед надеванием маски можно заложить в нос противовирусную мазь, после возвращения брызнуть в нос антисептик на водной основе, можно обработать слизистую морской водой, а после антисептиком», — посоветовал Зайцев.
Не менее важно правильно утилизировать использованную маску. Нельзя просто выкинуть ее в мусор, так как она может стать источником заразы для окружающих. Правильнее всего сразу по приходу домой обработать руки антисептиком, затем аккуратно снять средство защиты и сложить в полиэтиленовый пакет. Только после того, как вы плотно закрыли и завязали кулек, его можно отправлять в мусорный бак.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в Петербурге введут обязательный масочный режим.
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