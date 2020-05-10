Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией. Столица Великобритании, куда звезда перебралась еще только осенью 2019 года, оказалась ей не по вкусу — слишком мрачно и пасмурно. Об этом она сообщила фанатам в сторис Instagram.

«Мы с Анджелиной решили, что возвращаемся жить в Монако. Не смогли адаптироваться к Лондону, Анджелине не нравится, погода — серая и холодная, солнце нам больше по душе. Я в понедельник еду туда, буду решать все вопросы. Я думаю, что Монако — наше место, но не попробуешь — не поймешь», — философски заметила Боня.

При этом она заметила, что это известие должно порадовать ее поклонников и разочаровать недоброжелателей. Как ведущая намерена решать проблему с переездом в условиях ограничения перелетов между почти всеми странами, она не уточнила.

Виктория Боня покинула Монако осенью 2019 года, когда приняла решение переехать в Лондон, чтобы дать дочери более качественное образование. В Монако остался отец малышки, сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит. С ним она рассталась в 2017 году, однако, судя по всему, продолжает поддерживать отношения. В марте 2020 года она приехала к экс-возлюбленному на 35-летие в Канны, а потом, как писал 5-tv.ru, осталась в самоизоляции в его особняке во Франции.