Ведущая призналась, что Лондон не понравился ей и ее дочери из-за погоды.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией. Столица Великобритании, куда звезда перебралась еще только осенью 2019 года, оказалась ей не по вкусу — слишком мрачно и пасмурно. Об этом она сообщила фанатам в сторис Instagram.

«Мы с Анджелиной решили, что возвращаемся жить в Монако. Не смогли адаптироваться к Лондону, Анджелине не нравится, погода — серая и холодная, солнце нам больше по душе. Я в понедельник еду туда, буду решать все вопросы. Я думаю, что Монако — наше место, но не попробуешь — не поймешь», — философски заметила Боня.

При этом она заметила, что это известие должно порадовать ее поклонников и разочаровать недоброжелателей. Как ведущая намерена решать проблему с переездом в условиях ограничения перелетов между почти всеми странами, она не уточнила.

Виктория Боня покинула Монако осенью 2019 года, когда приняла решение переехать в Лондон, чтобы дать дочери более качественное образование. В Монако остался отец малышки, сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит. С ним она рассталась в 2017 году, однако, судя по всему, продолжает поддерживать отношения. В марте 2020 года она приехала к экс-возлюбленному на 35-летие в Канны, а потом, как писал 5-tv.ru, осталась в самоизоляции в его особняке во Франции.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
В Ухань вернулся коронавирус: новый случай заражения выявили впервые за долгое время
7:48
А вы ответите? 7 сложных вопросов, с которыми справился Александр Друзь
7:46
Машины всмятку: три человека погибли в массовом ДТП под Иркутском
7:41
Получивший травму космонавт Тихонов не полетит осенью на МКС
7:31
Россиян предупредили о майском снеге
7:14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Как за каменной стеной. Какие мужские имена говорят о надежности?
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок