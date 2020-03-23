Виктория Боня оторвалась на юбилее своего бывшего в Каннах

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Алиса Старжевская
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Ведущая нарядилась в откровенное платье с разрезом до линии талии и явилась на празднество к Алексу Смерфиту.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня похвасталась подписчикам нарядом, в котором решила блеснуть на юбилее своего бывшего бойфренда Алекса Смерфита. В сторис Instagram она выложила видео, как примеряет черное стильное платье с откровенным декольте до линии талии.

«Сегодня тоже есть повод нарядиться. Алексу 35 лет, и я считаю, что круглую дату такую нужно обязательно отметить», — сказала Боня.

Instagram @victoriabonya

Также в преддверии события Боня устроила домашнюю репетицию дефиле. Она грациозно спустилась по лестнице в своем соблазнительном наряде.

Как пишет сайт KP.RU, повеселиться ведущей на вечеринке удалось, она оказалась в списке приглашенных. Торжество проходило на Лазурном берегу в Каннах.

Виктория Боня и сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит были вместе семь лет. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина, однако в 2017-м они расстались. Ранее 5-tv.ru писал, что Боня сошлась с Алексом исключительно по любви, причем как раз в тот момент, когда у него почти не было денег. Первое время модели приходилось самостоятельно оплачивать многие расходы, в том числе свои роды.

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