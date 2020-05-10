Известная российская певица Кристина Орбакайте нежно поздравила своего сына Дени Байсарова с днем рождения. Молодой человек живет в Лондоне, поэтому не смог прилететь в гости к любимой маме. Из-за пандемии коронавируса он вынужден отмечать торжество вдалеке от семьи. Исполнительница сопроводила поздравительное сообщение милым общим фото с наследником.

«С Днем Рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году. Все наши планы и мечты в изоляции, но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям. Пусть все сбудется», — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @orbakaite_k

48-летняя Кристина Орбакайте родила Дени от предпринимателя Руслана Байсарова. Певица и бизнесмен сыграли свадьбу в 1997 году, однако спустя пять лет расстались.

У Кристины Орбакайте есть еще двое детей. 28-летний Никита, чьим отцом является музыкант Владимир Пресняков, и восьмилетняя Клавдия — дочка бизнесмена Михаила Земцова. С последним певица живет в браке уже 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными.