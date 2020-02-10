Семейное фото Кристины Орбакайте в домашней обстановке умилило поклонников певицы в Instagram. Наследница Примадонны провела ночь на 10 февраля с дочерью Клавдией и супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, за просмотром трансляции 92-й церемонии вручения премии «Оскар».

Для создания уюта домочадцы сели на диван и укутались в плед. В тепле и удобстве они искренне переживали за любимых актеров и режиссеров. Эти фрагменты Орбакайте выложила в сторис.

Instagram @orbakaite_k

Но особенно поклонникам понравился редкий снимок всей семьи. В кадре певица предстала без укладки и макияжа в футболке. Несмотря на это Кристина выглядит молодо и свежо, отметили фанаты. В кадре не видно ее травмированной ноги, но знакомые и преданные фолловеры не забывают о травме и беспокоятся за звезду. Композитор Игорь Крутой в комментариях пожелал ей скорейшего выздоровления.

Пользователи также обратили внимание, что все члены семьи удивительным образом похожи между собой. В частности, это заметила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. А семилетнюю Клаву назвали копией отца.

«Кристиночка, вы очень красивая и обаятельная! Доченька — прелесть! Счастья и здоровья вашей семье!»

«Прекрасная семья! Всего вам лучшего, Кристиночка!»

«Приятно видеть всю семью в сборе!»

«Трое друг на друга очень похожи»;

«Доченька — копия папы», — отметили пользователи.

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