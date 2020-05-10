Видео собрало 150 тысяч просмотров в сети.

«Нокаут одним ударом»: коты устроили бой за спальное место — видео

Фото: YAY\TASS

В интернете появилось видео кошачьего боя, которое стало вирусным среди пользователей. В ролике один кот пытается отвоевать лежанку у другого. Однако ему это не удается. Пушистый хозяин не готов так легко отдавать «насиженное» место и готов вступить в драку, если понадобится.

Кот ударяет лапой своего пушистого «соседа» по квартире, а тот то ли от неожиданности, то ли от мощного удара, падает на пол. И судя по всему, бороться дальше он не намерен.

Видео собрало более 150 тысяч просмотров на сайте Imgur.com.

Ролик заставил посмеяться пользователей в сети. Они оставили шутливые комментарии.

«Ахахах, этот кот точно на стероидах»;

«Да-да, глаза после падения — умора»;

«Технический нокаут одним ударом, потрясающе», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кошачий показ мод покорил пользователей сети.

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