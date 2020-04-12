Домашним питомцам теперь приходится развлекать своих хозяев, вынужденных круглые сутки находиться дома из-за пандемии коронавируса в мире.

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Фото, видео: Instagram @rover_thecat

Тема:
Эпидемия коронавируса

Режим самоизоляции пробуждает фантазию у владельцев кошек. В сети появился ролик, больше похожий на съемки показа мод, но только в качестве модели в нем выступил пушистый черный питомец.

На записи запечатлено, как домашнее животное прохаживается по коридору — «подиуму» — с толстой золотой цепью на шее и крошечных солнцезащитных очках, и выглядит как прожженный мафиози. Другие сценические образы — более романтичные, и включили в себя прикрепленные искусственные крылья летучей мыши, и даже меховое манто.

Но не обошлось и без цинизма хозяина кошки — одно из ожерелий состоит из игрушечных мышей.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что сбежавшая в Подмосковье дикая кошка напугала местных жителей.

Как передавал 5-tv.ru, сотрудники Эрмитажа сняли видео, в котором показали жизнь своих котов на карантине.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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