Дело было в самоизоляции, делать было нечего: кошачий показ мод покорил пользователей сети
Домашним питомцам теперь приходится развлекать своих хозяев, вынужденных круглые сутки находиться дома из-за пандемии коронавируса в мире.
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Фото, видео: Instagram @rover_thecat
Режим самоизоляции пробуждает фантазию у владельцев кошек. В сети появился ролик, больше похожий на съемки показа мод, но только в качестве модели в нем выступил пушистый черный питомец.
На записи запечатлено, как домашнее животное прохаживается по коридору — «подиуму» — с толстой золотой цепью на шее и крошечных солнцезащитных очках, и выглядит как прожженный мафиози. Другие сценические образы — более романтичные, и включили в себя прикрепленные искусственные крылья летучей мыши, и даже меховое манто.
Но не обошлось и без цинизма хозяина кошки — одно из ожерелий состоит из игрушечных мышей.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что сбежавшая в Подмосковье дикая кошка напугала местных жителей.
Как передавал 5-tv.ru, сотрудники Эрмитажа сняли видео, в котором показали жизнь своих котов на карантине.
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