«Обе красотки»: Шишкова вновь сменила прическу и стала похожа на дочь
Бывшая возлюбленная Тимати нарастила и завила волосы в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Очередная смена имиджа Алены Шишковой пришлась по вкусу ее армии подписчиков в Instagram. За время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса бывшая возлюбленная рэпера Тимати не раз меняла образы. Зимой она стала шатенкой с длинной и аккуратной стрижкой, но заявила, что в душе все равно осталась блондинкой. Позже она вернула себе прежний цвет и стала экспериментировать с укладкой.
В марте модель остригла волосы до подбородка, а теперь вновь их нарастила и завила кудри а-ля Миледи из советской экранизации «Трех мушкетеров». Очевидно, в условиях закрытия салонов красоты Шишкова пользовалась услугами стилиста на дому, как Лолита, Анастасия Волочкова и другие звезды, предполагает Teleprogramma.pro.
Увидевшие обновленную Алену поклонники отметили, что она стала очень похожа на шестилетнюю дочь Алису. Сравнить их оказалось нетрудно, ведь свежий образ девушка продемонстрировала на совместном селфи с наследницей.
«Как две капли воды»;
«Какие куколки!»
«Обе красотки», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обеспокоены здоровьем Алены Шишковой.
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