Пожилую москвичку нашли брошенной у подъезда после выписки из больницы

В клинике пенсионерка, по предварительным данным, лечилась от коронавируса.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Жительница Москвы рассказала, как обнаружила возле подъезда своего дома брошенную пожилую женщину. При разговоре с ней она выяснила, что пенсионерку выписали из больницы, где она лечилась от COVID-19. Однако за время пребывания в лечебном учреждении у пациентки пропали ключи и мобильный телефон, в связи с чем она не могла попасть в квартиру. Медики якобы знали об этом и оставили выписанную москвичку одну возле дома.

«Плохо выглядела: побелевшие губы, сильная одышка, глаза выпученные. В руках полиэтиленовый пакет какой-то. Тысячу рублей она сжимает, ботинки сваливаются. Несчастный прям вид. По ней видно, что она сидит прям уже долго», — поделилась соседка брошенной женщины.

Она призналась, что предложила пенсионерке подняться в свою квартиру, одна из-за сильной одышки, женщина с трудом преодолела только первый этаж. Пришлось вызывать скорую помощь, чтобы медицинские сотрудники помогли бабушке добраться до квартиры. Медбрат пояснил, что одышка — это остаточное явление и пожилая москвичка действительно выписана.

Как только бабушка добралась до квартиры своей спасительницы, соседка принялась искать ее родственников. Поскольку сыну пожилой женщины нельзя было позвонить из-за незнания его номера, неравнодушная москвичка обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт». После этого соседка позвонила в больницу, где лечилась пенсионерка, и попросила продиктовать номер ее сына.

«Я позвонила. Ответил очень доброжелательный мужчина. Поблагодарил меня за неравнодушие и пообещал, что они обязательно разберутся с тем, что ее на лавочке оставили. <…> Я позвонила сыну, сын офигел. <…> Он сказал, что не мог дозвониться несколько дней подряд», — рассказала соседка выписанной бабушки.

Кто оставил пенсионерку на лавочке, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи скорой помощи в Екатеринбурге бросили 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом возле подъезда дома.

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