В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом врачи бросили возле дома

Врачи скорой помощи в Екатеринбурге бросили 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом возле подъезда дома. Страдающая деменцией вдова ветерана Великой Отечественной войны упала в цветочную клумбу и разбила в кровь лицо.

Как сообщает URA.RU, абсолютно случайно бабушку обнаружила внучка, которая в определенный момент вышла на балкон. Женщина была уверена, что ее родственница все еще находится в госпитале ветеранов войн, куда была доставлена еще 30 марта. По невыясненным причинам, медики отвезли инфицированную COVID-19 пенсионерку домой.

«Вчера нам сообщили из госпиталя, что у бабушки двусторонняя пневмония и подтвердился коронавирус. Сегодня в 10 часов утра я вышла на балкон, и увидела бабушку на клумбе с окровавленным лицом. Соседка позже рассказала, что видела, как примерно в 8.30 к дому подъехала скорая помощь. Бабушку высадили у подъезда, даже не позвонив в дверь, и уехали. А ведь у нее деменция, она себя не помнит, адреса не знает. Она там, у подъезда сидела, падала, разбила лицо», — цитирует издание внучку пенсионерки.

Женщина тут же вызвала бабушке скорую помощь. Пенсионерку отвезли в больницу, где врачи не выявили у пострадавшей никаких травм и потребовали забрать ее домой. Внучка пожилой женщины находится в недоумении от того, что человека инфицированного коронавирусом любыми путями пытаются выдворить из медучреждений.

«Я не понимаю, что произошло, мне никто ничего не говорит, хотя я везде звоню, почему ее увезли из госпиталя и выбросили на улицу да еще с коронавирусом. Справка с диагнозом у меня на руках», — сказала родственница пенсионерки.

Издание отмечает, что комментировать ситуацию в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге и региональном Минздраве категорически отказались. Прокуратура Свердловской области начала проверку всех обстоятельств произошедшего.

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