Бадия скончалась, не дожив всего несколько недель до своего векового юбилея.

Последняя принцесса из королевской династии Ирака умерла на сотом году жизни

Фото: dpa/picture-alliance

Последняя принцесса из хашимитской королевской династии Ирака Бадия бинт Али бен Хусейн аль-Хашими скончалась на сотом году жизни. Как сообщает издание «Аль-Багдад аль-Яум», она умерла в одной из клиник Лондона. Трагедия произошла за несколько недель до векового юбилея принцессы.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и Хашимитский королевский двор Иордании выразили соболезнования в связи со смертью Бадии.

Принцесса родилась в Дамаске в 1920 — через два года после окончания Первой Мировой войны. В 1958 году она вместе с семьей перебралась в Каир, а спустя несколько лет переехала в Швейцарию, а затем в Лондон.

Сын принцессы Бадии Али бен Хусейн бен Али бен Абдалла — иракский политический деятель, который выступает за восстановление монархии в стране.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцесса Нидерландов Кристина скончалась в возрасте 71 года в Гааге.

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