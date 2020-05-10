Сын петербургского бизнесмена рассказал о похищении своего отца
По словам Геннадия Васильева, злоумышленники намеревались «доставить» предпринимателя в Москву.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © uwe umstätter
Сын 65-летнего петербургского бизнесмена Сергея Васильева Геннадий рассказал 5-tv.ru о похищении своего отца. По словам мужчины, на Торжковском рынке к предпринимателю подошли неизвестные и предложили пройти в автомобиль для составления протокола о якобы нарушении режима самоизоляции.
«Сначала его попросили предъявить документы, потом забрали паспорт, права и позвали в машину для составления протокола о нарушении режима самоизоляции. После того, как он сел в машину, там составили протокол об этом. Сказали, что надо съездить и сделать тест на вирус. И они поехали в больницу имени Боткина», — сказал Геннадий Васильев.
Когда автомобиль злоумышленников миновал мост Александра Невского, бизнесмен задал мужчинам вопрос о том, куда его везут. Похитители заявили, что имеют поручение доставить предпринимателя в Москву.
«Когда они проехали мост Александра Невского отец спросил, куда его везут, потому что на Боткина поворот проехали. Тогда они ему сказали, что у них поручение доставить его в Москву. За что его забирают, они не знали. Они сказали, что просто его довезут до Москвы и все. Они ничего у него не требовали. Денег им было не нужно. Их удалось перехватить, потому что они ему сначала не запрещали пользоваться телефоном», — рассказал сын бизнесмена.
Похищенный предприниматель успел сообщить о произошедшем своему адвокату. Юрист, в свою очередь, обратился за помощью в полицию и Следственный комитет.
Подозреваемый в похищении был задержан в Новгородской области. Местные сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, замаскированный под одну из машин следователей. Иномарка была оборудована проблесковыми маячками, а также регистрационными знаками, числящимся за одним из подразделений СК РФ.
В автомобиле находились три человека: водитель, петербургский бизнесмен и подозреваемый в похищении. Предполагаемый злоумышленник предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника СК, после чего его задержали.
На место отправились петербургские правоохранители. Подозреваемого повезли в Северную столицу. В нескольких километрах от КАД полицейский «УАЗ-Патриот» съехал в кювет с трассы М-11 и опрокинулся. В результате аварии подозреваемый в похищении и один из стражей порядка погибли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело после похищения петербургского бизнесмена.
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