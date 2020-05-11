Юбилей Жанны Прохоренко: Трагическая история любви Шурочки из «Баллады о солдате»

Народная артистка РСФСР Жанна Прохоренко запомнилась зрителям по фильмам «А если это любовь?», «Непридуманная история», «Женитьба Бальзаминова», а роль Шурочки в «Балладе о солдате» принесла ей настоящую популярность. На время съемок в кинокартине пришелся пик карьеры звезды. В ее 80-летний юбилей 5-tv.ru вспоминает о яркой жизни Прохоренко, жизнь которой трагически оборвалась на 72-м году из-за онкологии.

Едва ли не центральное место в жизни актрисы занимала любовь. После знакомства со сценаристом Артуром Марковым ее жизнь буквально перевернулась. Кинодеятель заметил звезду на перроне, провожая своего друга Андрея Тарковского на фестиваль. Увидев глаза Прохоренко, он понял, что влюбился. Однако артистка тогда отвергла его ухаживания: она была замужем и не собиралась уходить от супруга.

Спустя некоторое время после знакомства случайная встреча на съемочной площадке всколыхнула в Прохоренко и Макарове страсть, заглушить которую было невозможно. Актриса не хотела жить во лжи и ушла от своего мужа. А вот Марков супругу не бросил: его жена прикинулась больной, и он не стал расставаться с женщиной.

Впрочем, отсутствие штампа в паспорте не стало преградой для любви Маркова и Прохоренко. Сценарист всегда был рядом с актрисой и во всем ее поддерживал. Однако счастье влюбленных неожиданно нарушила гибель Артура в 90-е. Жанне было тяжело смириться с утратой, она долго тосковала, уехала за город. 1 августа 2011 года актрисы не стало.

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