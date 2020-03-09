Владимир Путин отметил неиссякаемый оптимизм актрисы Ларисы Голубкиной

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Василий Заика
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Звезда «Гусарской баллады» 9 марта отмечает 80-летний юбилей.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием звезду «Гусарской баллады» Ларису Голубкину. Глава российского государства в тексте телеграммы отметил неиссякаемую жизненную энергию и оптимизм актрисы.

«Вы блестяще реализовали себя на актерском поприще, подарили зрителям немало ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе. Отрадно, что ваш незаурядный талант и замечательные вокальные данные и сегодня востребованы, помогают Вам верой и правдой служить искусству», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал Ларисе Голубкиной творческих успехов, здоровья и благополучия.

Лариса Голубкина — знаменитая советская и российская актриса. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Голубкина рассказала о цене успеха.

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