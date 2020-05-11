Умер экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев
Государственный деятель скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин
Скончался бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Ковалев. Об этом сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Олег Ковалев стал губернатором Рязанской области в 2008 году. Его кандидатуру депутатам Рязанской областной Думы предложил президент РФ Владимир Путин. Впоследствии, в 2012 году Ковалев был избран на второй губернаторский срок. Пост главы региона политик занимал до 2017 года, после чего заявил о досрочном сложении полномочий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев скончался в возрасте 75 лет.
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