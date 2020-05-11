Певица Валерия поделилась с поклонниками в Instagram новым образом. Она выложила фото, на котором запечатлена в воздушной белой рубашке и обтягивающих черных лосинах в белую перекрещенную полоску. Звезда сидит на двух белых кубах на зеленом фоне. Снимок она посвятила приходу весны и продолжающемуся режиму самоизоляции.

«Весна в этом году поздняя, но, если честно, все равно какая погода и все равно какая мода, если дома сидеть. Крепкого всем иммунитета! Будьте здоровы!» — написала Валерия.

Instagram @valeriya

Фанатам понравился ее образ, особенно они восхищались стройными ножками артистки.

«Какие длинные ноги»

«Какие ноги! Валерия, Вы потрясающе выглядите!»

«Зебра»

«Очень изящно», — писали фолловеры.

Певица часто показывает, как проходит ее жизнь с супругом в самоизоляции. Не так давно, как писал 5-tv.ru, Валерия застала Иосифа Пригожина за тем, что «может никогда не повториться».