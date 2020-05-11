«Зебра»: Валерия поразила фанатов стройными ножками
Певица выложила пост, в котором порассуждала о приходе весны во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия поделилась с поклонниками в Instagram новым образом. Она выложила фото, на котором запечатлена в воздушной белой рубашке и обтягивающих черных лосинах в белую перекрещенную полоску. Звезда сидит на двух белых кубах на зеленом фоне. Снимок она посвятила приходу весны и продолжающемуся режиму самоизоляции.
«Весна в этом году поздняя, но, если честно, все равно какая погода и все равно какая мода, если дома сидеть. Крепкого всем иммунитета! Будьте здоровы!» — написала Валерия.
Фанатам понравился ее образ, особенно они восхищались стройными ножками артистки.
«Какие длинные ноги»
«Какие ноги! Валерия, Вы потрясающе выглядите!»
«Зебра»
«Очень изящно», — писали фолловеры.
Певица часто показывает, как проходит ее жизнь с супругом в самоизоляции. Не так давно, как писал 5-tv.ru, Валерия застала Иосифа Пригожина за тем, что «может никогда не повториться».
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