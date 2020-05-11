Путин обязал правительство РФ подготовить план выхода из самоизоляции с 12 мая
Российский лидер считает, что в этом вопросе важно действовать аккуратно и постепенно, чтобы не спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин обязал рабочую группу Государственного совета, а также членов Кабмина подготовить к 12 мая перечень рекомендаций по поэтапному снятию режима ограничений.
Вместе с тем, глава государства отметил, что выход из самоизоляции в каждом конкретном регионе будет происходить по своему, с учетом особенностей текущей эпидемиологической обстановки на их территории.
«При этом у них (Глав регионов — Прим.ред.), как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов» — подчеркнул в ходе совещания с правительством РФ Владимир Путин.
А также обратился к губернаторам субъектов с просьбой отказаться от скоропалительных решений и тщательно обдумывать последствия введения или отмены конкретных мер. Ведь ситуация с COVID-19 от города к городу складывается по-разному, а значит, выход из самоизоляции должен быть максимально «постепенным и аккуратным», во избежание еще больших жертв коронавируса.
«Любая поспешность может обернуться откатом назад, нельзя забегать вперед», — подытожил Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга ввели на территориях обязательный масочный режим.
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