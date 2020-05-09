Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о продлении ограничительных мер до 31 мая.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
Эпидемия коронавируса

В столичном главке МВД разъяснили правила проживания в Москве в условиях самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. В ведомстве отметили, что стражи порядка не привлекают к административной ответственности граждан, которые проживают не по месту своей регистрации.

Данная мера распространяется на москвичей, которые придерживаются соблюдения введенных ограничительных мер.

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — цитирует ТАСС сообщение МВД.

Столичные власти готовятся постепенно ослаблять введенные ограничения. Несмотря на это, по указу мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции продлен до 31 мая.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — заявил градоначальник.

Первыми откроются промышленные предприятия и стройки. Чтобы обезопасить тех, кто выйдет на работу, с 12 мая власти введут обязательный масочный режим в общественных местах — и особенно в транспорте. За нарушение штраф — пять тысяч рублей.

К слову, послабления введенных ограничений будет вводиться поэтапно, но в случае ухудшения ситуации все запреты могут вернуться на свои места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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