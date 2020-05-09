В МВД разъяснили правила проживания в Москве в условиях самоизоляции
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о продлении ограничительных мер до 31 мая.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников
В столичном главке МВД разъяснили правила проживания в Москве в условиях самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. В ведомстве отметили, что стражи порядка не привлекают к административной ответственности граждан, которые проживают не по месту своей регистрации.
Данная мера распространяется на москвичей, которые придерживаются соблюдения введенных ограничительных мер.
«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — цитирует ТАСС сообщение МВД.
Столичные власти готовятся постепенно ослаблять введенные ограничения. Несмотря на это, по указу мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции продлен до 31 мая.
«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — заявил градоначальник.
Первыми откроются промышленные предприятия и стройки. Чтобы обезопасить тех, кто выйдет на работу, с 12 мая власти введут обязательный масочный режим в общественных местах — и особенно в транспорте. За нарушение штраф — пять тысяч рублей.
К слову, послабления введенных ограничений будет вводиться поэтапно, но в случае ухудшения ситуации все запреты могут вернуться на свои места.
Ранее 5-tv.ru сообщал, число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 9 мая
- Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
- 9 мая
- Число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд
- 9 мая
- В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19
- 9 мая
- Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
- 9 мая
- Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога
- 9 мая
- «Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
- 9 мая
- В Минздраве объявили о росте заболеваемости коронавирусом и призвали «не успокаиваться»
- 9 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
- 9 мая
- Потерявшим доходы российским арендаторам помогут
- 9 мая
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Читайте также
36%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?