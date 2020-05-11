Что будет с экономикой России после COVID-19? Правительство РФ готовит ответ
Российский лидер Владимир Путин обязал Кабмин вплотную заняться внутриполитическим вопросом.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии высших должностных чинов субъектов государства и ведущих предпринимателей разработать и представить конкретный план по восстановлению экономики.
Результаты работы члены Кабмина обязаны представить 1 июня. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано в понедельник, 11 мая, на сайте Кремля.
«Правительству РФ разработать <…> и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в документе.
Известно, что в срок до 12 мая Кабмин также обязан представить план постепенного снятия режима ограничений, введенного на фоне пандемии COVID-19. Как заявляла на совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова, важно делать это в три этапа.
Так, первый этап подразумевает возобновление работы предприятий, деятельность которых напрямую связана с потребителями — сфера услуг и малой торговли непродовольственными товарами. На втором этапе смогут возобновить деятельность предприятия торговли большей площади, а также отдельные учебные заведения. При этом в обоих случаях действуют особые условия возобновления деятельности. На последнем, третьем этапе к нормальному режиму смогут вернуться предприятия торговли и сферы услуг без ограничения по площади и числу посетителей: гостиниц, кафе, ресторанов и всех образовательных учреждений без исключения.
С учетом предложенной схемы, российский лидер отметил, что выход из самоизоляции для каждого конкретного региона все равно пройдет по-своему. По мнению Путина, сегодня важно сохранять здравый рассудок и не спешить снимать ограничения бездумно. Ведь если сделать опрометчивый шаг, то «откатиться назад» будет невозможно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за последние сутки от коронавируса успешно излечились еще 5 495 человек. Так, на утро 11 мая общее количество всех выздоровевших после заражения COVID-19 россиян составляет уже 39 801 человек.
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