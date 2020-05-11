В России за сутки от COVID-19 успешно излечились еще 5495 человек
За весь период пандемии коронавируса от инфекции избавились уже 39 801 пациент.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
За последние 24 часа число выздоровевших от COVID-19 в России увеличилось на 5 495 человек, сообщает главный Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Как уточнила позже вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, только из столичных больниц за последние сутки было выписано сразу 4032 пациента.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822», — отметила государственный деятель.
Так, на утро 11 мая общее количество всех излечившихся от COVID-19 россиян составляет уже 39 801 человек.
Как заявляли ранее правительство РФ и лично президент страны Владимир Путин, избежать взрывного роста числа зараженных новым типом коронавируса удалось только благодаря своевременно принятым мерам: закрытию государственных границ, введению режима самоизоляции и цифровых пропусков.
Оценив текущую эпидемиологическую ситуацию на совещании с правительством 6 мая, российский лидер принял решение о поэтапном снятии ограничений, начиная с 12 мая. Однако во многих регионах страны местное правительство все же решило продлить режим самоизоляции до 31 мая и даже ввело обязательный масочный режим.
Позже, 10 мая, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали обстановку с COVID-19 на территории России и предположили, что страна уже вышла на плато по заболеваемости. Так, по словам специалистов, с 6 мая показатели по заражению опустились ниже ключевого значения в 7%, достигнув 5,5%.
За весь период пандемии коронавируса в России зафиксировано 221 344 случая заболевания и проведено более 5,6 миллиона тестов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 11 мая
- Путин выступит с обращением к россиянам во второй половине дня
- 11 мая
- Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
- 11 мая
- Владимир Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
- 11 мая
- В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19
- 11 мая
- Сингапурские ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии COVID-19
- 11 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 мая
- 11 мая
- Как изменятся цены на авиаперелеты из-за соблюдения социальной дистанции в самолетах
- 10 мая
- В ВОЗ допустили выход России на плато по заболеваемости коронавирусом
- 10 мая
- Брошенная у дома после выписки из больницы в Москве пенсионерка попала на видео
- 10 мая
- Вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ
Читайте также
30%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?