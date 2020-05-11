В России за сутки от COVID-19 успешно излечились еще 5495 человек

За последние 24 часа число выздоровевших от COVID-19 в России увеличилось на 5 495 человек, сообщает главный Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как уточнила позже вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, только из столичных больниц за последние сутки было выписано сразу 4032 пациента.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822», — отметила государственный деятель.

Так, на утро 11 мая общее количество всех излечившихся от COVID-19 россиян составляет уже 39 801 человек.

Как заявляли ранее правительство РФ и лично президент страны Владимир Путин, избежать взрывного роста числа зараженных новым типом коронавируса удалось только благодаря своевременно принятым мерам: закрытию государственных границ, введению режима самоизоляции и цифровых пропусков.

Оценив текущую эпидемиологическую ситуацию на совещании с правительством 6 мая, российский лидер принял решение о поэтапном снятии ограничений, начиная с 12 мая. Однако во многих регионах страны местное правительство все же решило продлить режим самоизоляции до 31 мая и даже ввело обязательный масочный режим.

Позже, 10 мая, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали обстановку с COVID-19 на территории России и предположили, что страна уже вышла на плато по заболеваемости. Так, по словам специалистов, с 6 мая показатели по заражению опустились ниже ключевого значения в 7%, достигнув 5,5%.

За весь период пандемии коронавируса в России зафиксировано 221 344 случая заболевания и проведено более 5,6 миллиона тестов.

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