Опрокинутый светофор спас жизни пассажирам влетевшего в него авто

В Севастополе водитель въехал в столб, но остался жив. Как сообщает «Севастопольское телевидение», мужчина не справился с управлением при повороте. Конструкция не выдержала столкновения с машиной и рухнула, а сам автомобиль перевернулся.

По данным МВД, в машине находились двое. ДТП произошло на пересечении Большой Морской и улицы Адмирала Октябрьского.

«В машине находился один пассажир. Водитель и пассажир отделались ушибами, медицинская помощь им не понадобилась», — говорится в сообщении ведомства.

Однако очевидцы утверждают, что в машине были пятеро подростков. По словам свидетелей ДТП, светофорный столб спас им жизни. Единственным пострадавшим вне автомобиля оказался молодой человек: ему зацепило руку падающим столбом.

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