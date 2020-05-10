Видео: в Подмосковье квадроциклист эпично вылетел из «седла» и остался жив
Инцидент произошел в городе Ивантеевка в Московской области.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ДТП в Подмосковье. На кадрах видно, что квадроцикл «перепрыгнул» через препятствие и въехал в стоящий на его пути автомобиль. При этом водитель квадроцикла выпал в воздухе и упал прямо на проезжую часть.
Известно, что инцидент произошел в городе Ивантеевка в Московской области. На записи видно, что после аварии мужчина самостоятельно поднялся с земли и подошел к квадроциклу, чтобы оценить последствия ДТП.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Два года назад авария с участием квадроцикла привела к жуткой трагедии. Под Екатеринбургом столкнулись два квадроцикла. Из пяти человек удалось выжить только одной девушке. Всем погибшим было около двадцати лет.
Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие фото с места смертельной аварии с квадроциклами под Екатеринбургом.
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